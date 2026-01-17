Assemblea nazionale Askatasuna, "il 31 vogliamo prenderci la città"

TORINO, 17 GEN - "Oggi non è un funerale, la risposta che arriva da questa assemblea dice tutto il contrario, ci volevano in prigione, chiusi, ci avranno nelle piazze. A sarà dura!" Così in un'aula affollata del campus Einaudi di Torino è iniziata l'assemblea nazionale organizzata dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Un coro celebre quello lanciato dai militanti all'inizio dei lavori, ripreso dal movimento No Tav. E' stato presentato anche il manifesto per il corteo del 31 gennaio che è stato realizzato dal famoso fumettista Zerocalcare. 'Askatasuna vuol dire libertà. Torino è partigiana. Contro il governo, guerra e attacco agli spazi sociali', si legge sopra il disegno. "Il 31 gennaio - affermano i militanti - vogliamo essere capillari e prenderci tutta la città, per questo ci saranno tre punti di partenza: Palazzo Nuovo, Porta Susa e Porta Nuova. Sarà un corteo che dovrà vederci protagonisti e uniti nel prima, nel durante e soprattutto nel dopo perchè abbiamo una grande responsabilità, bisogna cambiare l'Italia e il mondo. Sappiamo che siamo dalla parte giusta della storia, sta a noi lottare e resistere".