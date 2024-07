Assegnato porto di Napoli alla Ocean Viking, 55 migranti a bordo

Due interventi di soccorso per la Ocean Viking in area sar maltese, tra ieri e la notte scorsa. A bordo della nave di Sos Mediterranee ci sono ora 55 migranti recuperati da barche in difficoltà. Alcuni di loro, fa sapere la ong, soffrono di bruciature da carburante e scottature dall'esposizione al sole. Uno ha un'anca rotta, 18 luglio 2024. NPK SOS Mediterranee +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ +++NO SALES; NO ARCHIVE; EDITORIAL USE ONLY+++