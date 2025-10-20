Giornale di Brescia
++ Assalto pullman, figlia autista 'ti terrò sempre nel cuore' ++

FIRENZE, 20 OTT - "Ti terrò sempre nel mio cuore". Lo scrive su Instagram Federica Marianella, la figlia di Raffaele, l'autista 65enne della Jimmy Travel, ucciso ieri sera da una delle pietre lanciate contro il pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket, presumibilmente da parte di alcuni ultras della Real Sebastiani Rieti nei pressi del bivio di Contigliano (Rieti), lungo la superstrada in direzione Terni.

