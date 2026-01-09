Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Assalto in pieno giorno a gioielleria a Arezzo, nube fumogena e picconi

AA

AREZZO, 09 GEN - Assalto in pieno giorno alla gioielleria Grotti di via Spinello, nel centro di Arezzo. Il raid è avvenuto intorno alle 13,30 quando un'auto nera con quattro persone si è fermata davanti al negozio. I malviventi hanno agito dopo aver creato una nube con schiumogeni per coprire l'azione: hanno infranto la vetrina con picconi e altri arnesi, arraffando numerosi oggetti preziosi. Tutto si è svolto in pochi istanti, sotto gli occhi di passanti impauriti e colti di sorpresa. La gioielleria era chiusa da poco. Il titolare, Mauro Grotti, è stato avvisato mentre si trovava in palestra. I banditi sono fuggiti lasciandosi dietro il caos: schiuma bianca, una bombola e gli attrezzi da scasso. Sul luogo dell'assalto è intervenuta la polizia per i rilievi e per avviare le indagini. Note di ricerca sono state date a tutte le pattuglie, controlli sono in corso nella viabilità ordinaria, i banditi potrebbero pure essersi nascosti in attesa che si calmino le acque. La gioielleria Grotti era già stata in passato nel mirino. Il blitz, avvenuto nel cuore della città e in pieno giorno, ha destato forte impressione per la sfrontatezza e la determinazione dei ladri. Al vaglio delle immagini delle telecamere e le testimonianze che via via si rendono disponibili.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
AREZZO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario