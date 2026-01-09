Assalto in pieno giorno a gioielleria a Arezzo, nube fumogena e picconi

AREZZO, 09 GEN - Assalto in pieno giorno alla gioielleria Grotti di via Spinello, nel centro di Arezzo. Il raid è avvenuto intorno alle 13,30 quando un'auto nera con quattro persone si è fermata davanti al negozio. I malviventi hanno agito dopo aver creato una nube con schiumogeni per coprire l'azione: hanno infranto la vetrina con picconi e altri arnesi, arraffando numerosi oggetti preziosi. Tutto si è svolto in pochi istanti, sotto gli occhi di passanti impauriti e colti di sorpresa. La gioielleria era chiusa da poco. Il titolare, Mauro Grotti, è stato avvisato mentre si trovava in palestra. I banditi sono fuggiti lasciandosi dietro il caos: schiuma bianca, una bombola e gli attrezzi da scasso. Sul luogo dell'assalto è intervenuta la polizia per i rilievi e per avviare le indagini. Note di ricerca sono state date a tutte le pattuglie, controlli sono in corso nella viabilità ordinaria, i banditi potrebbero pure essersi nascosti in attesa che si calmino le acque. La gioielleria Grotti era già stata in passato nel mirino. Il blitz, avvenuto nel cuore della città e in pieno giorno, ha destato forte impressione per la sfrontatezza e la determinazione dei ladri. Al vaglio delle immagini delle telecamere e le testimonianze che via via si rendono disponibili.