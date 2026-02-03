Assalto con esplosivo a bancomat, il terzo in pochi giorni nel Frusinate

Terzo colpo della banda che da alcuni giorni ha preso di mira gli impianti bancomat installati in provincia di Frosinone. Intorno alle 4 della notte scorsa a Ceccano, il gruppo ha assaltato il distributore automatico della banca di Credito Cooperativo di Roma: come nei colpi precedenti, ha fatto brillare l'Atm e poi ha preso il contante all'interno. Ancora non è stato quantificato il bottino. Delle indagini si stanno occupando i Carabinieri della stazione di Ceccano e della Compagnia Frosinone. L'esame delle immagini del circuito di video sorveglianza cittadino e quelle registrate dalla banca ha consentito di accertare che la banda è composta da 3 o 4 persone, che hanno agito con il volto coperto e vestite di scuro. I malviventi si sono allontanati a bordo di una vettura scura che al momento non è stata ancora individuata. Il colpo precedente era stato messo a segno sul bancomat della Banca Popolare del Cassinate: alle 3 della notte di mercoledì 28 gennaio: era stato fatto brillare l'impianto di piazza Consalvo ad Esperia portando via circa 70mila euro. Il sabato precedente era stato preso di mira l'impianto della filiale di Cervaro, sempre della Bpc e sempre alle 3 della notte: una pattuglia dei carabinieri era intervenuta ed aveva agganciato l'auto con i ladri a bordo ma era stata bloccata dal lancio di alcuni chiodi a tre punte che avevano forato le gomme della gazzella.