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Assalto alla Cgil, disposte altre cinque condanne

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ROMA, 09 APR - Il tribunale di Roma ha emesso altre cinque condanne in relazione all'assalto alla sede della Cgil avvenuto il 9 maggio del 2021 a margine di una manifestazione contro il green pass. I giudici della settima sezione collegiale hanno disposto pene comprese tra i 6 anni e i 5 anni e quattro mesi. Nei confronti degli imputati le accuse erano di devastazione in concorso. Il tribunale ha dichiarato gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena condannando tutti tra loro in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili, la Cgil e l'Anpi.

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