Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Assalto ai Mercatini in Trentino Alto Adige, code in A22

AA

BOLZANO, 06 DIC - I Mercatini di Natale attendono il tradizionale assalto di turisti per il ponte di Sant'Ambrogio. In autostrada del Brennero già in mattinata il traffico risultava rallentato con code in direzione nord tra l'allacciamento con l'A4 nei pressi di Verona e Trento Sud. "A Bolzano questo weekend sfioriamo il tutto esaurito", racconta all'ANSA Roberta Agosti, direttrice dell'Azienda di soggiorno. "Dal punto di vista organizzativo tutto si sta svolgendo senza intoppi", aggiunge. Ieri sono arrivati una quarantina di pullman, "un numero notevole per un venerdì". "Sono ormai tantissimi che arrivano comodamente in treno, anche se - questo va detto - la macchina resta il mezzo preferito dei visitatori", aggiunge Agosti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLZANO

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario