Assalto ai Mercatini in Trentino Alto Adige, code in A22

BOLZANO, 06 DIC - I Mercatini di Natale attendono il tradizionale assalto di turisti per il ponte di Sant'Ambrogio. In autostrada del Brennero già in mattinata il traffico risultava rallentato con code in direzione nord tra l'allacciamento con l'A4 nei pressi di Verona e Trento Sud. "A Bolzano questo weekend sfioriamo il tutto esaurito", racconta all'ANSA Roberta Agosti, direttrice dell'Azienda di soggiorno. "Dal punto di vista organizzativo tutto si sta svolgendo senza intoppi", aggiunge. Ieri sono arrivati una quarantina di pullman, "un numero notevole per un venerdì". "Sono ormai tantissimi che arrivano comodamente in treno, anche se - questo va detto - la macchina resta il mezzo preferito dei visitatori", aggiunge Agosti.