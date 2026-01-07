Assalto ad un portavalori sull'A14 nel Foggiano, auto in fiamme

FOGGIA, 07 GEN - Un assalto ad un portavalori è stato compiuto nel pomeriggio lungo il tratto autostradale dell'A14 tra Foggia e Cerignola, all'altezza del casello autostradale Cerignola Est. Poche le informazioni disponibili. A quanto si apprende, i banditi hanno bloccato un portavalori della ditta Battistolli. Tre autovetture, probabilmente in uso ai rapinatori, sono state date alle fiamme e sull'asfalto sarebbero stati sparsi chiodi a tre punte. Sul posto stanno operando le forze dell'ordine.