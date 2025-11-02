Assalto a treno in Gb, polizia evoca 'attacco terroristico'

ROMA, 02 NOV - La polizia britannica ha confermato che gli operatori intervenuti sul treno dove 10 persone sono state accoltellate hanno pronunciato "Plato", la parola in codice nazionale utilizzata dagli agenti e dai servizi di emergenza quando intervengono in caso di "attacco terroristico". Questa dichiarazione è stata successivamente revocata, e la polizia ha catalogato l'accaduto come un "incidente grave". Le indagini sono supportate dagli agenti antiterrorismo. Intanto i testimoni che si trovavano a bordo del treno al momento dell'assalto hanno detto ai media di aver assistito a 'scene orribili'. L'accoltellamento sarebbe iniziato 10 minuti dopo la partenza del treno da Peterborough. Sono stati visti feriti correre attraverso il treno per allontanarsi da qualcuno armato di coltello. Un uomo armato è stato poi visto sulla banchina del treno mentre la polizia armata gli puntava le armi contro, ha aggiunto un testimone, affermando che l'uomo è stato poi colpito con il taser e immobilizzato.