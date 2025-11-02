Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Assalto a treno in Gb, polizia evoca 'attacco terroristico'

Police officers and members of the Emergency services search the track beneath an LNER Azuma train at Huntingdon Station in Huntingdon, eastern England, on November 1, 2025, following a stabbing on a train. UK police said they had arrested two suspects Saturday as "a number of people" were taken to hospital after a stabbing on a train in Cambridgeshire, eastern England. "We are currently responding to an incident on a train to Huntingdon where multiple people have been stabbed," British Transport Police said on X, adding that "two people have been arrested". (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Police officers and members of the Emergency services search the track beneath an LNER Azuma train at Huntingdon Station in Huntingdon, eastern England, on November 1, 2025, following a stabbing on a train. UK police said they had arrested two suspects Saturday as "a number of people" were taken to hospital after a stabbing on a train in Cambridgeshire, eastern England. "We are currently responding to an incident on a train to Huntingdon where multiple people have been stabbed," British Transport Police said on X, adding that "two people have been arrested". (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
AA

ROMA, 02 NOV - La polizia britannica ha confermato che gli operatori intervenuti sul treno dove 10 persone sono state accoltellate hanno pronunciato "Plato", la parola in codice nazionale utilizzata dagli agenti e dai servizi di emergenza quando intervengono in caso di "attacco terroristico". Questa dichiarazione è stata successivamente revocata, e la polizia ha catalogato l'accaduto come un "incidente grave". Le indagini sono supportate dagli agenti antiterrorismo. Intanto i testimoni che si trovavano a bordo del treno al momento dell'assalto hanno detto ai media di aver assistito a 'scene orribili'. L'accoltellamento sarebbe iniziato 10 minuti dopo la partenza del treno da Peterborough. Sono stati visti feriti correre attraverso il treno per allontanarsi da qualcuno armato di coltello. Un uomo armato è stato poi visto sulla banchina del treno mentre la polizia armata gli puntava le armi contro, ha aggiunto un testimone, affermando che l'uomo è stato poi colpito con il taser e immobilizzato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario