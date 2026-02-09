Assalto a portavalori nel Brindisino, due fermi

BRINDISI, 09 FEB - I carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno eseguito due fermi per l'assalto al portavalori commesso questa mattina sulla superstrada tra Lecce e Brindisi, all'altezza di Tuturano. Gli autori dell'assalto - si vede nelle immagini - hanno bloccato la carreggiata posizionando auto di traverso e poi hanno fatto esplodere il furgone. Dai video registrati dagli automobilisti in transito, si vedono almeno sei persone agire a volto coperto, alcune con indosso tute bianche e imbracciando armi. La rapina, a quanto si apprende, non sarebbe stata consumata. Per fuggire, i malviventi avrebbero poi rapinato dell'auto alcuni automobilisti in transito. La banda avrebbe agito usando auto con lampeggianti, per camuffarle come auto civili in servizio alla polizia.