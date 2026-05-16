Assaltano con mitra un distributore, ma era un video per Tik Tok

CHIONS, 16 MAG - Momenti di forte tensione, la mattina del 9 maggio, a Chions (Pordenone), dove i carabinieri sono intervenuti nei pressi di un distributore di carburante dopo la segnalazione al 112 di quattro persone travisate e armate di fucili e pistole. L'allarme, lanciato da un passante, aveva fatto temere l'imminenza di una rapina. Sul posto sono arrivati i militari della sezione Radiomobile di Pordenone e della stazione di Azzano Decimo, che hanno operato seguendo i protocolli di massima sicurezza, con giubbotti antiproiettile e armi lunghe in dotazione. I quattro sospetti, due uomini e due donne di circa trent'anni, vistisi circondati, hanno immediatamente posato a terra le armi alzando le mani. Dai controlli è emerso che si trattava di repliche di armi da guerra prive del tappo rosso, utilizzate dai quattro per registrare un video destinato a TikTok. Indossavano abiti mimetici e avevano il volto parzialmente coperto da passamontagna e kefiah. Le armi giocattolo sono state sequestrate, mentre i quattro sono stati denunciati per procurato allarme e porto illecito di oggetti atti ad offendere. Secondo i carabinieri, l'episodio ha provocato un concreto rischio per la sicurezza pubblica e per gli stessi protagonisti della messinscena.