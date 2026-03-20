Asl Napoli, Casi epatite A aumentati di 41 volte rispetto a ultimo triennio

NAPOLI, 20 MAR - Dal mese di gennaio ad oggi sono stati registrati nel territorio dell'Asl Napoli 1 Centro 65 casi di epatite virale da virus A, malattia infettiva a trasmissione orofecale, con un incremento di 10 volte rispetto alla media delle segnalazioni nello stesso arco di tempo negli ultimi 10 anni e 41 volte la media nell'ultimo triennio. In particolare, il numero dei casi registrati sono stati 3 a gennaio, 19 a febbraio e 43 dall'1 al 19 marzo. E' quanto scrive il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1 Centro al Comune di Napoli che ha adottato, sulla base di queste informazioni e del rafforzamento dei controlli da parte della Regione lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi, con un'ordinanza del sindaco Manfredi, il divieto di consumo di frutti di mare nei negozi raccomandando ai cittadini di fare altrettanto.