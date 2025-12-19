Askatasuna, 'niente sarà più come prima, il campo è stato tracciato'

"Niente sarà più come prima, il campo è stato tracciato, chi con noi continua a volere un presente e un futuro diversi sa che la partita non è finita, ma solo iniziata". Lo scrivono sui canali social gli autonomi del centro sociale Askatasuna, sgomberato ieri all'alba della polizia. Nel post vengono annunciate iniziative per le prossime ore, in particolare un corteo per sabato che partirà dal quartiere Vanchiglia dove si trova l'edificio, in corso Regina Margherita 47, che era occupato da circa trent'anni. "Sabato sarà un primo passaggio per unirsi di fronte a quanto accaduto e per iniziare a guardare al futuro, per dichiarare solidarietà e soprattutto per ribadire che l'attacco alla città di Torino da parte del governo ha un obiettivo chiaro ossia quello di colpire il movimento per la Palestina, chi si è mobilitato da sempre e chi in questi mesi. La migliore risposta è continuare a lottare insieme", concludono gli autonomi.