Askatasuna, manifestazione nel pomeriggio contro operazione di polizia

È stata convocata per questo pomeriggio alle 18 una manifestazione davanti al centro sociale Askatasuna di Torino, per protestare contro l'operazione di polizia in corso dall'alba. Lo hanno reso noto gli attivisti attraverso i canali social. Davanti allo stabile di corso Regina Margherita 47 si sono radunati oltre una cinquanta tra militanti e simpatizzanti. Nel corso della mattinata non si sono registrati momenti di tensione, come confermato dalla Questura. Proteste invece sono arrivate da parte di genitori dei bambini che frequentano il nido Giardino delle Fiabe, la scuola materna Rodari e la scuola elementare Fontana, chiuse per motivi di ordine pubblico. "Circa 500 bambini sono rimasti fuori: mio figlio ha pianto perché avevano la festa di Natale con i suoi compagni ", racconta un genitore. Molti altri hanno chiesto spiegazioni arrivando sul posto.