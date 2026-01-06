Giornale di Brescia
Askatasuna: famiglie quartiere e genitori scrivono al prefetto

TORINO, 06 GEN - "Il più profondo sconcerto e la ferma indignazione in merito alle modalità con cui è stata condotta l'operazione di sgombero del centro sociale Askatasuna in data 18 dicembre 2025". È quanto si legge in una lettera al prefetto di Torino, firmata "Le famiglie del quartiere Vanchiglia" e "Il Comitato Genitori dell'istituto comprensivo Gino Strada di Torino". "Le scriviamo - si legge - per denunciare una gestione dell'ordine pubblico che riteniamo sproporzionata e gravemente lesiva dei diritti della cittadinanza, con particolare riferimento ai seguenti punti". Vengono elencati "negazione del diritto allo studio", il "disagio sociale e organizzativo", la "perdita di un luogo di socialità", la "richiesta di progettualità futura", per terminare con una "riserva di azione legale". "Le famiglie firmatarie - prosegue la lettera - intendono sottolineare che non rimarranno inerti di fronte a quella che consideriamo una violazione dei diritti costituzionali dei minori. Siamo pronti a procedere per vie legali per accertare le responsabilità di un'interruzione di pubblico servizio (quello scolastico) avvenuta in assenza di una reale emergenza che giustificasse tale privazione".

