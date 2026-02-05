Giornale di Brescia
Askatasuna, 'almeno 45 manifestanti soccorsi dopo gli scontri'

TORINO, 05 FEB - Almeno 45 manifestanti sarebbero stati soccorsi da operatori di primo soccorso in piazza durante gli scontri di sabato scorso a Torino, nel corso della manifestazione nazionale contro lo sgombero di Askatasuna. Lo afferma il centro sociale in un comunicato diffuso via social. Secondo quanto riportato, tra i feriti ci sono ustionati, contusi e casi di intossicazione da gas. In particolare, il centro sociale segnala un'ustione di secondo grado a un dito e un'ustione non trattata a causa dell'intervento della polizia. Nel bilancio vengono indicate anche due persone portate via dalla polizia, di cui una "apparentemente priva di coscienza", e una persona soccorsa dopo "ripetuti colpi di manganello" che avrebbe riportato contusioni a spalla, polsi, gamba e testa, ed era in stato confusionale. Il comunicato parla inoltre di otto casi di intossicazione da gas e crisi respiratorie, di cui uno con perdita di coscienza, trasportati via in ambulanza. Tra le lesioni segnalate figurano almeno dieci ferite agli arti, in gran parte alle mani, due ferite da impatto diretto di lacrimogeni, una ferita alla mano suturata, sei contusioni al corpo e agli arti e due ferite lacero-contuse alle gambe. Askatasuna riferisce di otto traumi da impatto diretto di lacrimogeni o da esplosioni ravvicinate, con almeno tre casi che avrebbero interessato gli occhi, una sutura al labbro e almeno un altro trasportato in ambulanza. Infine cinque traumi cranici o facciali di "origine incerta".

