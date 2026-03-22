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Ascensori fuori uso, seggi spostati al piano terra in due scuole Cagliari

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CAGLIARI, 22 MAR - Oggi sono stati segnalati guasti agli ascensori della scuola primaria "San Michele" di via Redipuglia e della scuola secondaria di primo grado "Francesco Ciusa" di via Meilogu a Cagliari, dove sono presenti alcuni seggi per il voto al referendum sulla giustizia. A seguito dell'intervento tecnico effettuato dalla ditta di manutenzione, è stata accertata l'impossibilità di risolvere le criticità entro lunedì. "Per garantire pienamente il diritto di voto alle elettrici e agli elettori con difficoltà di deambulazione, sono state adottate misure organizzative straordinarie. In particolare: per la Scuola "San Michele" (via Redipuglia), le sezioni elettorali situate al primo e secondo piano (n. 217, 218, 221, 222, 223, 225 e 304) saranno accorpate e rese accessibili nelle sezioni al piano terra n. 215 e n. 224 - fa sapere il Comune - per la Scuola "Francesco Ciusa" (via Meilogu), le sezioni collocate al primo piano (n. 311 e n. 313) saranno accessibili nelle corrispondenti sezioni al piano terra".

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