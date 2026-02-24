Asaps, 70 pedoni morti da inizio anno sulle strade italiane

BOLOGNA, 24 FEB - Sono già 70 i pedoni morti sulle strade italiane da inizio anno, 47 a gennaio (furono 43 lo scorso anno) e 23 finora a febbraio, 7 nell'ultima settimana. Le vittime sono 51 maschi e 19 femmine, di cui 38 avevano più di 65 anni, oltre la metà del totale, secondo i dati raccolti ed elaborati dall'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. Gli investimenti mortali sulle strisce pedonali sono stati 37, otto invece gli episodi di pirateria. Il Piemonte guida la classifica con 10 decessi, seguito da Lombardia con 9, Emilia-Romagna e Lazio con 7, Veneto con 6. Nel 2024 erano morti 470 pedoni, come comunicato da Istat, mentre la stima preliminare per Asaps relativa al 2025 si è fermata a 434.