Artificieri neutralizzano a Kiev la testata di un missile Iskander

ROMA, 25 GEN - Nel quartiere Dnipro di Kiev, i tecnici addetti agli esplosivi della polizia della capitale hanno neutralizzato la testata di un missile balistico russo Iskander-M, che non è esplosa. Come riporta Ukrinform, la polizia di Kiev ha segnalato la notizia su Facebook. Frammenti di un missile Iskander-M con una testata del peso di circa mezza tonnellata, lanciato dai russi di notte sulla capitale, si trovavano nei pressi di edifici residenziali e di una stazione di servizio nel distretto di Dnipro e rappresentavano una grave minaccia. Gli specialisti, insieme ai genieri del Servizio di emergenza statale dell'Ucraina, hanno messo in sicurezza le munizioni e, con l'ausilio di attrezzature speciali, le hanno rimosse per un'ulteriore neutralizzazione nella discarica. Durante un massiccio attacco all'Ucraina nella notte del 24 gennaio, i russi avevano lanciato più di 370 droni d'attacco e 21 missili di vario tipo. Le forze di difesa aerea hanno neutralizzato 15 missili russi e 357 droni.