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Artemis II, la capsula Orion pronta a entrare nell'atmosfera

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ROMA, 11 APR - La capsula Orion della missione Artemis II è pronta a entrare nell'atmosfera terrestre. Si è separata dal Modulo di Servizio Europeo, che nel viaggio fino all'orbita della Luna ha assicurato la propulsione e che dopo la separazione è caduto nell'oceano Pacifico, come da programma. La capsula, in cui alloggiano gli astronauti, sta per affrontare uno dei momenti più critici prima dell'ammaraggio, previsto alle 2,07 italiane. Dalle 1.53 alle 1.59 si prevede l'interruzione delle comunicazioni con la Terra mentre Orion, alla velocità di 36mila chilometri orari, attraverserà il plasma, la cui temperature può arrivare a 2.700 gradi.

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