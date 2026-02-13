Arte rupestre del 10.000 avanti Cristo scoperta nel sud del Sinai

IL CAIRO, 13 FEB - Un nuovo sito archeologico, con pitture rupestri datate tra i 10.000 e 5.000 anni avanti Cristo e tracce di un insediamento umano protratto in epoche successive, è stato scoperto in Egitto da una missione archeologica egiziana del Consiglio Supremo delle Antichità. Il sito dell'altopiano di Umm Erak, nel sud del Sinai, si trova in una zona sabbiosa a circa 5 chilometri a nord-est del tempio di Serabit El-Khadim e delle aree minerarie di rame e turchese. Occupa una posizione strategica che domina una vasta area aperta che si estende a nord fino all'altopiano di Tih, il che suggerisce il suo utilizzo nel corso della storia come punto di osservazione, luogo di ritrovo e area di sosta. Le pitture rupestri, eseguite con inchiostro rosso, risaltano sul soffitto di un riparo roccioso di arenaria formatosi naturalmente che si estende per oltre 100 metri lungo il lato orientale dell'altopiano. Raffigurano animali e vari simboli ora in fase di studio. Accanto a queste, si trova un altro gruppo di pitture eseguite in grigio, oltre a numerose iscrizioni e scene realizzate in vari stili e tecniche, a testimonianza di una ricchezza artistica e di una diversità culturale unica nel suo genere. Il capo della missione archeologica, Hisham Hussein, ha affermato che il lavoro di documentazione all'interno del riparo roccioso ha rivelato grandi quantità di escrementi animali, a indicare il suo utilizzo in epoche successive come riparo per uomini e bestiame, al fine di proteggerli da pioggia, tempeste e freddo. Ha aggiunto che sono presenti anche tramezzi in pietra che formavano unità abitative indipendenti, con resti di strati di fuoco tra di essi, a conferma della ripetuta attività umana nel sito in periodi successivi. L'indagine archeologica ha inoltre portato alla luce numerosi utensili in selce e numerosi frammenti di ceramica, alcuni dei quali si ritiene risalgano al Medio Regno, mentre altri risalgono al periodo romano, in particolare al III secolo d.C. Ciò conferma l'uso continuo del sito per migliaia di anni. Le incisioni rupestri e i disegni sono stati suddivisi in diversi gruppi cronologici. Il gruppo più antico, quello eseguito sul soffitto del riparo roccioso con vernice rossa, è datato provvisoriamente tra il 10.000 e il 5.500 a.C. Rappresenta scene con vari animali, che riflettono la natura della vita in quei tempi antichi. Il gruppo include anche bassorilievi che mostrano un cacciatore che usa l'arco per cacciare lo stambecco, accompagnato da diversi cani da caccia, in una scena che riflette gli stili di vita e le attività economiche delle prime società umane. Altri gruppi di incisioni includono scene di cammelli e cavalli di varie forme, cavalcati da persone armate. Alcune di queste sono accompagnate da iscrizioni nabatee, che indicano periodi storici successivi che hanno visto diverse interazioni culturali e di civiltà nella regione. È stata documentata anche una raccolta di iscrizioni arabe, che rappresentano un'importante prova del continuo utilizzo del sito durante il primo periodo islamico e oltre. Il ministro del Turismo e delle Antichità, Sherif Fathy, ha definito l'Altopiano di Umm Irak "un'aggiunta significativa alla mappa delle antichità egiziane, a testimonianza dell'eccezionale ricchezza culturale e umana del Sinai" e la scoperta "una testimonianza il continuo impegno del ministero nella ricerca, nelle scoperte e nella documentazione scientifica secondo i più recenti standard internazionali". Si tratta - ha aggiunto il Segretario Generale del Consiglio Supremo delle Antichità Hisham El-Leithy - di uno dei più importanti siti di arte rupestre recentemente scoperti, "un museo naturale a cielo aperto, che documenta l'evoluzione dell'espressione artistica e simbolica umana dalla preistoria all'avvento dell'islam". La scoperta deve molto allo sceicco della zona, Rabie Barakat, a riprova del ruolo fondamentale della popolazione del Sinai nel sostenere gli sforzi dello Stato egiziano per preservare il suo patrimonio culturale.