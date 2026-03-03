Arrivati oltre 200 italiani a Fiumicino con primo volo da Abu Dhabi

FIUMICINO, 03 MAR - Sono sbarcati poco dopo le 20 all' aeroporto di Roma Fiumicino con il primo volo di Etihad da Abu Dhabi, circa 200 italiani (278 i passeggeri totali a bordo) che erano rimasti bloccati negli ultimi giorni negli Emirati Arabi dopo l'attacco di Usa ed Israele all'Iran. A breve sono attesi allo scalo romano anche circa 150 italiani in arrivo da Muscat, con il secondo volo dall'Oman ad arrivare al Leonardo Da Vinci dopo quello che ha riportato ieri sera i primi 127 italiani rientrati dopo il trasferimento dagli Emirati Arabi oltre confine.