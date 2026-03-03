Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Arrivati oltre 200 italiani a Fiumicino con primo volo da Abu Dhabi

AA

FIUMICINO, 03 MAR - Sono sbarcati poco dopo le 20 all' aeroporto di Roma Fiumicino con il primo volo di Etihad da Abu Dhabi, circa 200 italiani (278 i passeggeri totali a bordo) che erano rimasti bloccati negli ultimi giorni negli Emirati Arabi dopo l'attacco di Usa ed Israele all'Iran. A breve sono attesi allo scalo romano anche circa 150 italiani in arrivo da Muscat, con il secondo volo dall'Oman ad arrivare al Leonardo Da Vinci dopo quello che ha riportato ieri sera i primi 127 italiani rientrati dopo il trasferimento dagli Emirati Arabi oltre confine.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FIUMICINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario