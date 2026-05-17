Arrivati alle Maldive i 3 sub esperti finlandesi, presto si immergeranno

ROMA, 17 MAG - La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vaavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale, Mohamed Hussain Shareef, ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahudhy, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.