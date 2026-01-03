Arrivata al Niguarda di Milano l'ottava paziente della strage di Crans-Montana

MILANO, 03 GEN - È arrivata poco fa in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano l'ottava giovane italiana sopravvissuta alla strage di Crans-Montana, la quindicenne Sofia, studentessa del liceo Virgilio di Milano. La ragazza, che era in vacanza in Svizzera con altri tre compagni di classe, è stata presa in carico dal Centro Ustioni, ed è stata trasferita dall'ospedale di Losanna.