Arrivata a Venezia la 'Papamobile' per la visita del Pontefice

VENEZIA, 24 APR - E' giunta la scorsa notte al Seminario patriarcale di Venezia la Papamobile, il veicolo elettrico con cui il Pontefice si sposterà nel corso della visita alla città lagunare, domenica 28 aprile. Lo rivela il sito internet del settimanel diocesano Gente Veneta. A bordo della Papamobile, papa Francesco si muoverà dal campo antistante la Basilica della Salute e, attraversando il ponte galleggiante, giungerà a San Marco, dove compirà una serie di giri in piazza per salutare i fedeli. Saranno poco meno di diecimila le persone presenti per la Santa Messa, che sarà celebrata alle ore 11.00 davanti alla Basilica di San Marco, circa 7.500 in piazza e altre 1.500 in piazzetta. La Papamobile, già utilizzata in altri viaggi apostolici del Papa, ora è in carica nel cortile del Seminario.