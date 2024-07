Arrivata a Genova la Sea Eye 4 con 174 migranti salvati in mare

GENOVA, 11 LUG - E' arrivata in porto a Genova la nave della ong Sea Eye 4 con a bordo 174 migranti. Per la nave della ong è la seconda volta poco più di un mese che viene indicato come porto di attracco lo scalo genovese. La 'Sea Eye 4' era infatti arrivata a Genova anche il 2 giugno scorso. In quel caso erano 51 i migranti a bordo. Una parte era rimasta in Liguria mentre altri sono stati poi trasferiti in centri di accoglienza di altre regioni. Dopo la visita a bordo dell'Usmaf, i migranti sbarcheranno per essere assistiti dalla croce rossa e per essere identificati. Tra loro donne e bambini.