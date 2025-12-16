Arriva una perturbazione, piogge e forti nevicate fino a quote basse

ROMA, 16 DIC - Tornano le piogge e anche copiose nevicate fino a quote basse. I flussi umidi di Scirocco, secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, porteranno innanzitutto per la giornata di oggi precipitazioni diffuse su buona parte d'Italia. I fenomeni più forti sono attesi lungo le aree tirreniche e al Nord-Ovest, specie tra Liguria, alta Toscana, Sardegna orientale e, localmente, in Sicilia. Si prevedono i massimi accumuli, superiori ai 100-120 millimetri, tra il Levante Ligure e le aree interne dell'alta Toscana, oltre che nell'entroterra sardo. Il sistema perturbato, rileva Brescia, "riporterà anche abbondanti nevicate sulle Alpi Occidentali, un fenomeno atteso con ansia visto l'avvicinarsi delle vacanze natalizie e lo scarso innevamento attuale". Gli accumuli potranno toccare i 50 centimetri oltre i 1500 metri, rendendo il paesaggio decisamente invernale. Si prevedono tra i 20 e i 30 centimetri di neve fresca anche a quote intermedie, tra i 1000 e i 1500 metri. Nel Cuneese e Astigiano la neve potrà raggiungere i 200-300 metri spingendosi fino ai confini delle aree interne del Centro-ponente Ligure. Lo scenario che si sta delineando per la giornata di oggi non sarà un evento isolato, ma l'inizio di una fase più movimentata. "Dopo un periodo più statico, questa intensa ondata di maltempo segna un vero e proprio sblocco per la stagione. L'Italia - conclude il meteorologo - torna sotto l'influenza di perturbazioni atlantiche, un segnale importante per il proseguimento dell'inverno. Ci si attende un cambio di passo più dinamico nelle condizioni meteorologiche". Nel dettaglio: Martedì 16. Al Nord: piogge diffuse, neve in collina sul Basso Piemonte, più alta altrove. Al Centro: piogge su settori tirrenici. Al Sud: maltempo in Sicilia, piogge sparse altrove. Mercoledì 17. Al Nord: piogge sparse, ma solo al mattino. Al Centro: variabile e mite. Al Sud: nubi sparse e schiarite, mite. Giovedì 18. Al Nord: generalmente nuvoloso, nebbioso in pianura. Al Centro: parzialmente nuvoloso. Al Sud: poco o parzialmente nuvoloso. Tendenza: maltempo al Sud, migliora al Nord ma temporaneamente