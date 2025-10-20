Giornale di Brescia
Arriva perturbazione atlantica, peggioramento a partire dal Nord

Maltempo : I Murazzi chiusi per la possibile piena del fiume Po ingrossato dalle intense piogge. Torino 17 aprile 2025 ANSA/TINO ROMANO
ROMA, 20 OTT - Un'intensa perturbazione atlantica è pronta a fare il suo ingresso sul nostro Paese. Sono le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it che dipinge "uno scenario meteo destinato a cambiare rapidamente nelle prossime ore". "Una vasta e violenta perturbazione di origine atlantica sta per determinare un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal Nord e dal Centro - afferma - La giornata di lunedì 20 ottobre sarà un vero e proprio banco di prova con piogge e temporali anche di forte intensità che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. L'attenzione è puntata in particolare tra Liguria di Levante e Toscana settentrionale, considerate le aree a più alto rischio, dove le precipitazioni potranno risultare violente". "Tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre la perturbazione si muoverà gradualmente verso Sud - aggiunge Brescia - coinvolgendo in maniera più diffusa le regioni centrali e in parte anche quelle meridionali. Sebbene i fenomeni più estremi siano attesi inizialmente sul Nord anche il Centro Italia vedrà piogge consistenti e temporali, seppur con intensità localmente variabile. Il fronte perturbato sarà accompagnato da un netto divario termico. Le temperature subiranno un sensibile calo al Centro-Nord al contrario le regioni meridionali e le Isole maggiori continueranno a sperimentare un clima caldo per il periodo con le colonnine di mercurio che potrebbero superare i 20-22°C, grazie all'azione dei venti meridionali che precedono l'arrivo del fronte freddo in attesa di un generale abbassamento termico solo a perturbazione inoltrata". Nel dettaglio - Lunedì 20. Al Nord: perturbazione con piogge. Al Centro: stabile, ma in serata peggiora sull'alta Toscana. Al Sud: instabile sulla Sicilia ionica. - Martedì 21. Al Nord: piogge sul Friuli Venezia Giulia. Al Centro: forti temporali su settori tirrenici. Al Sud: peggiora in Campania. - Mercoledì 22. Al Nord: molto nuvoloso, temporali sullo Spezzino. Al Centro: nuvoloso con rovesci e temporali su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: rovesci sul basso Tirreno, schiarite altrove. Tendenza: nuova perturbazione giovedì.

