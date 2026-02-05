Arriva l'ufficiale giudiziario per lo sfratto, uomo si suicida

SARZANA, 05 FEB - Un uomo di 64 anni si è ucciso alla vista degli ufficiali giudiziari che sono arrivati a casa per eseguire lo sfratto. E' successo a Sarzana, la notizia è stata anticipata dalla Nazione e dal Secolo XIX. Tutto è successo ieri sera nel centro storico di Sarzana. L'uomo abitava da solo e più di una volta aveva manifestato disagio e problemi di fragilità. Da tempi i proprietari dell'appartamento avevano avviato l'iter burocratico per lo sfratto e ieri si sono presentati accompagnati dall'ufficiale giudiziario. A quel punto l'uomo si è barricato in casa e si è ferito varie volte all'addome con un coltello.