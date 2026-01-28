Giornale di Brescia
Arriva la mozione della maggioranza sulle pensioni, possibili correttivi sull'età

ROMA, 28 GEN - La Camera impegna il governo "a proseguire nell'azione di monitoraggio e intervento sugli effetti degli adeguamenti automatici dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, anche attraverso interventi correttivi in riduzione o di congelamento in continuità con quanto già disposto con la legge di bilancio 2026". E' quanto si legge in una mozione di maggioranza depositata in Aula a Montecitorio sul tema previdenziale. Il testo andrà in votazione insieme alle mozione di Pd-M5s-Avs sullo stesso argomento depositata il 15 gennaio e una di Azione presentata ieri. La mozione impegna tra l'altro il governo a "consolidare e ampliare il percorso di rafforzamento della previdenza complementare avviato con la legge di bilancio 2026, proseguendo nella valorizzazione del Tfr come strumento di accumulo previdenziale e promuovendo, tramite campagne informative dedicate e strumenti di semplificazione, una adesione sempre più consapevole e diffusa dei lavoratori, in particolare delle giovani generazioni".

