Arriva il freddo, sensibile calo delle temperature e piogge

ROMA, 19 NOV - Arriva il freddo e tornano le piogge. Già dalle prossime ore si registrerà un sensibile abbassamento delle temperature, ma protagoniste delle giornate di oggi e giovedì saranno le piogge, dapprima al Sud e poi al Centro-Nord. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it sottolineando che da venerdì un ulteriore calo termico, porterà la neve a basse quote al Nord. "Non si escludono - afferma - dei fiocchi bagnati a Milano, mentre un po' di neve fresca potrebbe accumularsi fino a quote di bassa collina specialmente tra Emilia e Basso Piemonte". La neve in pianura, anche se mista a pioggia, al momento sembra possibile tra Emilia, Lombardia e Basso Piemonte, nella fascia temporale compresa tra venerdì sera e sabato mattina. Il tempo perturbato porterà un sabato di maltempo dall'Emilia Romagna alla Sicilia con piogge, neve a quote collinari, tanto vento e mareggiate. Domenica, se la traiettoria venisse confermata, si avrebbe una breve tregua prima dell'arrivo di un nuovo ciclone previsto da lunedì. Nel dettaglio: - Mercoledì 19. Al Nord: cielo poco nuvoloso, peggiora in tarda serata. Al Centro: variabile con qualche rovescio sul Lazio. Al Sud: instabilità con rovesci e schiarite. - Giovedì 20. Al Nord: piogge e calo termico. Al Centro: peggiora su Tirreniche e Umbria. Al Sud: rovesci sulla Campania. - Venerdì 21. Al Nord: instabile e freddo, neve in montagna, occasionale in pianura dalla sera inoltrata. Al Centro: maltempo. Al Sud: maltempo. Tendenza: sabato ancora freddo e perturbato, vento e neve in pianura al Nord. Domenica migliora temporaneamente.

