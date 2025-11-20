Arriva il freddo dalla Groenlandia, nevicate al Nord

ROMA, 20 NOV - Un'area di bassa pressione con aria particolarmente fredda, in arrivo dalla Groenlandia, interesserà già da oggi l'Italia, portando temporali e venti forti, con una generale diminuzione delle temperature e possibili nevicate sulle regioni settentrionali. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Dal tardo pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata, specie sui settori tirrenici, in estensione, nella notte, a Calabria e Sicilia, in particolar modo sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani, attesi venti da forti a burrasca, sia sull'Emilia-Romagna che sulla Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Previste, inoltre, nevicate al di sopra dei 400-600 metri, su Emilia-Romagna e Veneto. Valutata per la giornata di domani allerta arancione sulla Sicilia nord-occidentale, gialla sul Molise e su parte di Emilia-Romagna Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.