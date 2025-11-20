Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Arriva il freddo dalla Groenlandia, nevicate al Nord

AA

ROMA, 20 NOV - Un'area di bassa pressione con aria particolarmente fredda, in arrivo dalla Groenlandia, interesserà già da oggi l'Italia, portando temporali e venti forti, con una generale diminuzione delle temperature e possibili nevicate sulle regioni settentrionali. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Dal tardo pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata, specie sui settori tirrenici, in estensione, nella notte, a Calabria e Sicilia, in particolar modo sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani, attesi venti da forti a burrasca, sia sull'Emilia-Romagna che sulla Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Previste, inoltre, nevicate al di sopra dei 400-600 metri, su Emilia-Romagna e Veneto. Valutata per la giornata di domani allerta arancione sulla Sicilia nord-occidentale, gialla sul Molise e su parte di Emilia-Romagna Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario