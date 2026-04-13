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Arresto di Ramagem negli Usa, per Bolsonaro jr 'solo un'infrazione stradale'

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BRASILIA, 13 APR - L'ex deputato brasiliano Alexandre Ramagem è stato fermato negli Stati Uniti, dove si trovava da latitante, in circostanze controverse. Secondo Eduardo Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), il fermo sarebbe avvenuto per una lieve infrazione stradale e non su richiesta delle autorità brasiliane. "Si tratta di una detenzione, non di un arresto", ha dichiarato, parlando di "buone prospettive" per una liberazione a breve, riporta Cnn Brasil. Di diverso avviso la Polizia Federale del Paese sudamericano, che attribuisce il caso alla cooperazione internazionale con gli Stati Uniti, sottolineando che Ramagem è ricercato dalla giustizia brasiliana. L'ex capo dell'intelligence di Bolsonaro padre era stato condannato a 16 anni dalla Corte suprema per tentato colpo di Stato ed era fuggito all'estero. Le autorità statunitensi stanno ora valutando la sua posizione migratoria.

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