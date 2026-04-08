Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Arresto cardiaco in campo, muore un 15enne in Abruzzo

AA

PESCARA, 08 APR - Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere andato in arresto cardiaco mentre giocava a tennis. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, in località Sambuceto, nell'area metropolitana Pescara Chieti.  Stando alle prime informazioni, il giovane si è improvvisamente accasciato a terra. E' stato subito assistito dai presenti, anche con l'utilizzo del defibrillatore automatico. Poi l'arrivo del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, dove poco dopo è morto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PESCARA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario