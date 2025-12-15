Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Arresti e perquisizioni nel Bresciano, sgominata gang di minorenni

AA

BRESCIA, 15 DIC - Blitz dei carabinieri in Val Trompia nel Bresciano contro una baby gang: sono state eseguite 8 misure cautelari nei confronti di giovani tra i 17 e i 19 anni, tutti minorenni all'epoca dei fatti. I provvedimenti, disposti dal Gip del Tribunale per i minorenni di Brescia, riguardano 3 collocamenti in comunità e 5 obblighi di permanenza in casa. I giovani sono accusati, a vario titolo, di aggressioni, rapine, estorsioni, minacce, atti persecutori, furti, porto di armi od oggetti atti ad offendere e danneggiamenti, commessi tra settembre 2022 e marzo 2025. Dalle indagini è emersa l'esistenza di un gruppo non verticistico denominato "069", composto da maggiorenni e minorenni, ritenuto responsabile di episodi di violenza anche ai danni di vittime minorenni o con disabilità. L'operazione, condotta dalla Compagnia di Gardone Val Trompia con il supporto del Comando provinciale di Brescia e del Nucleo cinofili di Casatenovo, ha interessato i comuni di Brescia, Villa Carcina, Sarezzo e Concesio. Contestualmente sono state eseguite 17 perquisizioni nei confronti di altri indagati tra i 15 e i 20 anni, con notifica degli avvisi di garanzia. E' stato così chiuso un filone investigativo che aveva già portato, il 16 settembre 2024, all'esecuzione di 7 misure cautelari nei confronti dei membri maggiorenni del gruppo, poi condannati a pene tra i 2 e gli 8 anni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRESCIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario