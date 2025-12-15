Arresti e perquisizioni nel Bresciano, sgominata gang di minorenni

BRESCIA, 15 DIC - Blitz dei carabinieri in Val Trompia nel Bresciano contro una baby gang: sono state eseguite 8 misure cautelari nei confronti di giovani tra i 17 e i 19 anni, tutti minorenni all'epoca dei fatti. I provvedimenti, disposti dal Gip del Tribunale per i minorenni di Brescia, riguardano 3 collocamenti in comunità e 5 obblighi di permanenza in casa. I giovani sono accusati, a vario titolo, di aggressioni, rapine, estorsioni, minacce, atti persecutori, furti, porto di armi od oggetti atti ad offendere e danneggiamenti, commessi tra settembre 2022 e marzo 2025. Dalle indagini è emersa l'esistenza di un gruppo non verticistico denominato "069", composto da maggiorenni e minorenni, ritenuto responsabile di episodi di violenza anche ai danni di vittime minorenni o con disabilità. L'operazione, condotta dalla Compagnia di Gardone Val Trompia con il supporto del Comando provinciale di Brescia e del Nucleo cinofili di Casatenovo, ha interessato i comuni di Brescia, Villa Carcina, Sarezzo e Concesio. Contestualmente sono state eseguite 17 perquisizioni nei confronti di altri indagati tra i 15 e i 20 anni, con notifica degli avvisi di garanzia. E' stato così chiuso un filone investigativo che aveva già portato, il 16 settembre 2024, all'esecuzione di 7 misure cautelari nei confronti dei membri maggiorenni del gruppo, poi condannati a pene tra i 2 e gli 8 anni.