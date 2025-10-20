Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Arrestato su catamarano uomo ricercato in Usa per maxifrode

ANSA/ALESSANDRO DI MEO
ANSA/ALESSANDRO DI MEO
AA

BARI, 20 OTT - Era ricercato da 26 anni per una frode su titoli finanziari per oltre venti milioni di dollari commessa a New York assieme ad altri complici, il 60enne di nazionalità svizzera - del quale non viene reso noto il nome - arrestato a Bari dai militari della Guardia di finanza. Il mandato d'arresto, emesso nel 1999, è stato eseguito al largo delle coste di Bari. L'uomo è accusato di associazione per delinquere finalizzata alla frode su titoli finanziari e riciclaggio dei proventi illecitamente acquisiti. L'indagato è stato intercettato su un catamarano che i finanzieri hanno controllato. Una volta a bordo, i militari hanno identificato l'equipaggio: così è stata accertata l'identità del latitante, che è stato arrestato e già sottoposto ad interrogatorio di garanzia dalla magistratura barese. Il 60enne è in carcere a Bari a disposizione del presidente della Corte di Appello di Bari. Contemporaneamente è stata avviata la procedura di estradizione verso gli Stati Uniti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario