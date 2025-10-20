Arrestato su catamarano uomo ricercato in Usa per maxifrode

BARI, 20 OTT - Era ricercato da 26 anni per una frode su titoli finanziari per oltre venti milioni di dollari commessa a New York assieme ad altri complici, il 60enne di nazionalità svizzera - del quale non viene reso noto il nome - arrestato a Bari dai militari della Guardia di finanza. Il mandato d'arresto, emesso nel 1999, è stato eseguito al largo delle coste di Bari. L'uomo è accusato di associazione per delinquere finalizzata alla frode su titoli finanziari e riciclaggio dei proventi illecitamente acquisiti. L'indagato è stato intercettato su un catamarano che i finanzieri hanno controllato. Una volta a bordo, i militari hanno identificato l'equipaggio: così è stata accertata l'identità del latitante, che è stato arrestato e già sottoposto ad interrogatorio di garanzia dalla magistratura barese. Il 60enne è in carcere a Bari a disposizione del presidente della Corte di Appello di Bari. Contemporaneamente è stata avviata la procedura di estradizione verso gli Stati Uniti.