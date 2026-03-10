Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Arrestato per riciclaggio, il Papa manda via il vescovo caldeo di San Diego

AA

CITTÀ DEL VATICANO, 10 MAR - Via il vescovo caldeo dell'eparchia di Saint Peter the Apostle di San Diego dei Caldei negli Stati Uniti, mons. Emanuel Hana Shaleta. Il 5 marzo era stato arrestato all'aeroporto internazionale di San Diego mentre cercava di lasciare gli Stati Uniti. E' accusato di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Il Papa ha accettato oggi la sua rinuncia al governo pastorale che, secondo fonti vaticane, era stata presentata da Shaleta prima del suo arresto. Leone XIV ha nominato amministratore apostolico sede vacante della medesima circoscrizione mons. Saad Hanna Sirop.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario