Arrestato per riciclaggio, il Papa manda via il vescovo caldeo di San Diego

CITTÀ DEL VATICANO, 10 MAR - Via il vescovo caldeo dell'eparchia di Saint Peter the Apostle di San Diego dei Caldei negli Stati Uniti, mons. Emanuel Hana Shaleta. Il 5 marzo era stato arrestato all'aeroporto internazionale di San Diego mentre cercava di lasciare gli Stati Uniti. E' accusato di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Il Papa ha accettato oggi la sua rinuncia al governo pastorale che, secondo fonti vaticane, era stata presentata da Shaleta prima del suo arresto. Leone XIV ha nominato amministratore apostolico sede vacante della medesima circoscrizione mons. Saad Hanna Sirop.