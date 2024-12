Arrestato per condanna definitiva capo ultras Inter Ciccarelli

MILANO, 13 DIC - E' stato arrestato per un cumulo pena di 4 anni e 8 mesi diventato definitivo Nico Ciccarelli, tra i capi della curva Nord dell'Inter. Ciccarelli, abruzzese di 55 anni, storico capo dei Viking, è stato portato in carcere dai carabinieri. Ciccarelli era stato condannato a 3 anni 10 mesi per gli scontri precedenti alla partita Inter-Napoli del 26 dicembre del 2018 in cui morì un tifoso napoletano investito da un'auto. A questa condanna per rissa e lesioni se ne sono aggiunte altre tre per fatti minori (una per guida in stato di alterazione). Il suo legale Mirko Perlino chiederà la sua scarcerazione in quanto da tempo Ciccarelli ha intrapreso un percorso di recupero presso un Sert.