Arrestato per adulterio e scarcerato dopo il perdono della moglie

ANCONA, 20 DIC - Arrestato con il rischio di una condanna per adulterio a Rabat, in Marocco, dov'era stato trovato in compagnia di una donna diversa dalla moglie che vive in Italia, in provincia di Ancona, ma dalla quale è ormai separato di fatto; poi la moglie, tramite il proprio legale, ha fatto giungere in Marocco una dichiarazione giurata di perdono, davanti ad un notaio, e il marito è stato scarcerato. Lieto fine giudiziario per il caso di un 35enne marocchino che si era sposato in Marocco tre anni fa e poi si era trasferito in Italia con la moglie, anche lei di circa 35 anni. In seguito però le cose non erano andate bene per la coppia, e l'uomo era tornato in Marocco dove lavora. I due sono separati di fatto anche se non hanno ancora formalizzato la separazione. Circa una settimana fa, però, il 35enne era stato trovato in compagnia di un'amica e, essendo sposato, era stato arrestato e processato a Rabat dove rischiava di essere condannato a diversi anni di carcere. I genitori dell'uomo, però, sono riusciti a contattare la moglie in Italia che, tramite l'avvocato Andrea Nobili, ha espresso una dichiarazione giurata di perdono fatta poi recapitare al legale marocchino del marito. Grazie a ciò, l'uomo è stato scarcerato e scagionato.