Arrestato latitante narcotrafficante in Albania dalla polizia di Venezia

VENEZIA, 06 MAG - Un 45enne albanese, latitante dal 2022 e considerato un narcotrafficante di primo piano e ricercato in campo internazionale, è stato arrestato a Tirana in un'operazione della squadra Mobile di Venezia con la polizia del Paese delle Aquile. L'indagato era destinatario di red notice emessa dal Segretariato generale Interpol di Lione, indagato tra il 2019 ed il 2021 nell'ambito di attività antidroga coordinate dalla Procura distrettuale di Venezia e condotte dalla Squadra mobile. L'uomo, in particolare, è stato condannato in via definitiva, per associazione finalizzata al traffico di sostante stupefacenti e spaccio di droga, con sentenza della Corte d'Appello lagunare, che ne ha accertato il ruolo di elemento di spicco di una collaudata organizzazione criminale, operante a Venezia, dedita al narcotraffico e, in particolare, all'importazione e alla commercializzazione di cocaina, poi destinata alle piazze di spaccio anche in tutto il Veneto. L'uomo, che all'epoca dei fatti viveva a Mestre e poi si era trasferito a Dubai, è stato ritenuto, in particolare, vertice operativo e decisionale del sodalizio, con ruolo di diretta gestione dei canali di approvvigionamento del narcotico e di direzione della distribuzione dello stupefacente sul territorio lagunare. Le indagini per la sua cattura sono state condotte con il supporto dello Sco nell'ambito del progetto "Wanted' per la ricerca e la cattura dei latitanti di alto profilo, in Italia e all'estero.