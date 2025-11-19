Giornale di Brescia
Arrestato in Usa dopo 26 anni di ricerche, condanna ad Asti

TORINO, 19 NOV - E' in carcere a Tirana in attesa dell'estradizione in Italia. Ci sono voluti 26 anni ma Kamer Duhanxhiu, albanese di 44 anni, condannato in via definitiva a trentanni per un omicidio e un tentato omicidio commessi ad Asti nel 1999, è adesso agli arresti. L'operazione, coordinata dalla Procura astigiana, ha coinvolto le polizie di diversi Stati perché Duhanxhiu, alla fine, è stato scoperto negli Stati Uniti dove risiedeva illegalmente. Il comando provinciale dei carabinieri e la squadra mobile astigiana hanno operato in stretto contatto con l'Interpol, gli statunitensi Hsi (Homeland security investigation) e l'Us diplomatic service e la polizia albanese. Propria quest'ultima ha arrestato Duhanxhiu al suo arrivo in aereo in Albania, dopo il rimpatrio disposto dalle autorità statunitensi, e dove adesso si trova in attesa dell'estradizione.

TORINO

