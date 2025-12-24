Arrestato Ciro Andolfi, è uno dei 100 latitanti più pericolosi

ROMA, 24 DIC - E' stato trovato all'interno di un nascondiglio e arrestato dai carabinieri dei nucleo Investigativo di Napoli, Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. La cattura del latitante, inserito nell'elenco dei primi 100 più pericolosi del ministero dell'Interno, è avvenuta nel quartiere Barra di Napoli, dopo una articolata attività di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e con un imponente blitz compiuto dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, in cui sono stati impiegati anche assetti operativi specializzati. Ciro Andolfi, ritenuto parte del clan di camorra 'Andolfi Cuccaro', operante nell'area orientale del capoluogo partenopeo ed in particolare nel quartiere Barra, è stato rintracciato dai militari del Nucleo Investigativo CC di Napoli all'interno di un nascondiglio in muratura ricavato all'interno di un appartamento sottoposto a perquisizione. I carabinieri dei nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito il provvedimento che è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli. Si tratta - precisano i carabinieri - del 22mo arresto di un latitante in un anno.