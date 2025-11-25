Arrestato a Torino dopo avere minacciato la ex con coltello

TORINO, 25 NOV - Un uomo è stato arrestato a Torino nel quartiere Barriera Milano dopo avere minacciato l'ex compagna con un coltello e avere tentato di nascondersi nell'armadio della camera da letto. L'arresto è avvenuto ieri pomeriggio, dopo la chiamata dei vicini al 112, che avevano sentito la donna urlare. Gli agenti del commissariato San Donato, arrivati in pochi minuti, hanno trovato la porta d'ingresso dell'alloggio danneggiata. La donna era riuscita a rifugiarsi in bagno per sottrarsi all'aggressione. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno individuato l'uomo nell'armadio, ancora in possesso del coltello. È stato arrestato per minacce aggravate e atti persecutori ed è stato denunciato anche per violazione di domicilio.