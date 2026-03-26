Arpa, in Lombardia raffiche di vento fino a quasi 130 km/h

MILANO, 26 MAR - Il vento forte, arrivato in Lombardia nelle ultime 24 ore ha creato raffiche fin quasi a 130 chilometri all'ora. I sensori di Arpa hanno infatti registrato a Canzo, in provincia di Como, una raffica a 129,6 km/h che si è verificata questa mattina alle 8:50. "L'ingresso di un fronte freddo sulla Lombardia nella serata di ieri ha causato l'innesco di un episodio di ventilazione certamente intensa sulla Lombardia, ma non al di fuori di ciò che sono i tipici fenomeni che si verificano in regione" hanno spiegato dall'Arpa. A Canzo la velocità media sui dieci minuti è stata di 58,7 chilometri allora, al passo Spluga, in provincia di Sondrio, la velocità media sui dieci minuti è stata di 77,7 km/h con raffiche oltre i cento. In provincia di Milano, il vento più forte è stato registrato ad Abbiategrasso con una media su 10 minuti di 38,2 chilometri e raffiche fino a 68,4. L'agenzia regionale per l'Ambiente ha spiegato che "la ventilazione resterà sostenuta anche nel corso della giornata" e per questo raccomanda "prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree più esposte". Non si tratta di misure comunque eccezionali. Un vento medio su 10 minuti di 88.6 km/h è classificata come tempesta nella scala Beafort (grado 10 di 12). Tali valori non sono comparabili con nessuno di quelli classificati nella scala Saffir Simpson legata alla classificazione dei cicloni tropicali, i fenomeni con i venti medi maggiori esistenti a livello del suolo. In provincia di Varese, il vento maggiore è stato registrato a Veddasca, esattamente al Monte Cadrigna con una media su 10 minuti 44.3 km/h eraffiche fino a 111.6. A Lecco è stato a Valmadrera con una media su 10 minuti di 35.2 km/h, raffiche fino a 90 km/h. A Bergamo la situazione peggiore è stata al Passo San Marco con una media su 10 minuti 43.6 km/h, raffiche fino a 104.4 km/h, a Brescia al Collio Memmo con una media su 10 minuti 69.1 km/h, raffiche fino a 97.2 km/h. A Lodi, a Cavenago d'Adda la media su 10 minuti 35.3 km/h, raffiche fino a 50.4 km/, a Cremona il vento più forte è stato in citta con una media su 10 minuti 38.7 km/h, raffiche fino a 64.8 km/h. Infine nel Mantovano a Gonzaga la media su 10 minuti registrata è di 41.4, con raffiche fino a 61.2 km/h e a Pavia al Passo del Giovà una media su 10 minuti 49 km/h, raffiche fino a 90 km/h.