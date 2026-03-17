Armi e rapine, nuovo arresto per il rapper Baby Gang

LECCO, 17 MAR - Porto abusivo di armi e rapina sono le accuse che hanno portato stamani i carabinieri del comando provinciale di Lecco ad arrestare e portare in carcere a Busto Arsizio (Varese) Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang, il rapper già al centro di altri procedimenti giudiziari. In una nota i carabinieri hanno spiegato che da stamani stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare - anche per maltrattamenti - che coinvolgono Baby Gang e altre persone secondo gli investigatori vicine al 24enne di Calolziocorte. Ulteriori informazioni sul blitz di stamani saranno fornite in una conferenza stampa in programma alle 11 al comando dei carabinieri a Lecco alla presenza del procuratore Ezio Domenico Basso.