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Armi e rapine, nuovo arresto per il rapper Baby Gang

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LECCO, 17 MAR - Porto abusivo di armi e rapina sono le accuse che hanno portato stamani i carabinieri del comando provinciale di Lecco ad arrestare e portare in carcere a Busto Arsizio (Varese) Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang, il rapper già al centro di altri procedimenti giudiziari. In una nota i carabinieri hanno spiegato che da stamani stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare - anche per maltrattamenti - che coinvolgono Baby Gang e altre persone secondo gli investigatori vicine al 24enne di Calolziocorte. Ulteriori informazioni sul blitz di stamani saranno fornite in una conferenza stampa in programma alle 11 al comando dei carabinieri a Lecco alla presenza del procuratore Ezio Domenico Basso.

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