Armato di forbici ferisce due persone e uccide un cane a Olbia

OLBIA, 10 FEB - Armato di forbici, ha seminato il panico in diverse zone di Olbia finché non è stato bloccato e arrestato in flagranza per tentato omicidio dai Carabinieri della sezione Radiomobile locale, coadiuvati dai colleghi di Porto Rotondo. Un uomo di origini tunisine, risultato richiedente asilo, questo pomeriggio è entrato all'interno di un centro massaggi cinese e, armato di forbici, ha ferito al collo una donna di 39 anni. Le condizioni delle donna non sono gravi e dopo gli accertamenti medici è stata dimessa dal pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Il folle pomeriggio dell'uomo è poi proseguito nella piazza centrale di Olbia dove, sempre impugnando le forbici, ha ferito alle spalle una guardia giurata di 45 anni in servizio nel piazzale di un supermercato e ha poi colpito, uccidendolo, il cane di un avventore seduto ai tavolini di un bar che si affaccia sulla piazza. Trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, la guardia giurata ha riportato una profonda ferita e dovrà restare nella struttura sanitaria per accertamenti. A seguito delle numerose chiamate effettuate dai passanti al 112, sono intervenuti gli equipaggi della Radiomobile e della Stazione di Porto Rotondo, che hanno bloccato e messo in sicurezza il soggetto. I motivi dell'azione dell'uomo sono in corso di accertamento.