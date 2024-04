Arianna Meloni, non voglio fare il leader, resto militante

VITERBO, 19 APR - "Oggi si è parlato tanto di questa mia presenza qui a Viterbo, ci si è chiesti 'ha cambiato profilo, improvvisamente vuole fare il grande leader': non sono qui per sostituire il presidente del Consiglio, per fare chissà cosa, il capo del partito, sono qui da dirigente di FdI e da militante, questo siamo, abbiamo scelto di fare politica senza avere nessuna ambizione personale, è con questo spirito che abbiamo iniziato a fare politica". Lo ha detto la responsabile della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni, a un evento elettorale a Viterbo. Alle sue spalle il manifesto del partito con lo slogan 'L'Italia cambia l'Europa'.