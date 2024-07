Arianna Dalla Zanna premio imprenditoria Switzerland Literary

ROMA, 31 LUG - Dopo il riconoscimento "Fair Play for Life" ricevuto a fine giugno a Roma al Salone d'onore del Coni da parte del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, arriva per la top manager Arianna Dalla Zanna il Premio speciale per l'Imprenditoria 2024 da parte dello Switzerland Literary Prize, che le verrà consegnato prossimamente a Lugano e che riguarda lo stile etico e corretto del suo operato professionale. "E' un onore per me ricevere questo riconoscimento. Quello che cerco di applicare nella nostra azienda ha un'incidenza culturale piuttosto elevata. Credo che aver cultura non si fermi solo al saper conoscere determinate cose, ma vada un po' oltre, bisogna saper ascoltare. Lo dedico alla mia famiglia " ha detto Arianna Zanna. Una attenzione al mondo dell'imprenditoria femminile italiana, e un tributo al talento della manager che vive a Viggiù, e che guida l'azienda familiare WineCave srl a Saltrio (entrambi i luoghi in provincia di Varese). Lo Switzerland Literary Prize è il premio della Svizzera organizzato dalla Associazione Culturale Pegasus Cattolica, nato per accomunare le popolazioni di tutto il mondo, condividere emozioni e valorizzare le culture linguistiche. L'evento intende gratificare in ogni sua edizione, oltre ai partecipanti e ai personaggi legati al mondo letterario, anche autorevoli personalità provenienti dalle Istituzioni, dagli albi professionali e dalle varie branche della Cultura, del Giornalismo, dell'Arte, dello Spettacolo e dell'Imprenditoria. La cerimonia di premiazione si terrà Sabato 28 Settembre dalle ore 15,00 presso il Lux Art House a Massagno - Lugano (Svizzera). Sul palco, oltre ad Arianna Dalla Zanna, saranno premiati professionisti di altrettanto pregio. Tra gli altri, Valeria Ancione (premio alla Carriera), Clarissa Domenicucci (premio speciale per il Giornalismo), Lucia Rubedo (Premio Speciale Operatic Pop), Luigi Fontana (premio speciale Best Seller fuori concorso).