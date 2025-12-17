Ariane 6 lancia due nuovi satelliti Galileo

ROMA, 17 DIC - Due nuovi satelliti Galileo sono stati lanciati nello spazio con il vettore Ariane 6. Il lancio è avvenuto dal porto spaziale europeo nella Guyana francese. Si tratta del 14/o lancio operativo del programma Galileo. I due satelliti, denominati Sat 33 e Sat 34, miglioreranno la robustezza del sistema Galileo - si legge sul sito dell'Esa - aggiungendo dei satelliti di riserva alla costellazione, "al fine di garantire che il sistema possa fornire navigazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a miliardi di utenti". I satelliti entreranno a far parte della costellazione nell'orbita terrestre media a 23.222 chilometri sopra la superficie terrestre. Il programma Galileo è gestito dalla Commissione europea nell'ambito del programma spaziale dell'Ue. L'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (Euspa) è responsabile del funzionamento dei satelliti dal loro ingresso in orbita fino al loro smaltimento al termine del ciclo di vita.