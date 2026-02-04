Argentina-Usa, intesa sui minerali critici

Giornale di Brescia
BUENOS AIRES, 04 FEB - Argentina e Stati Uniti hanno firmato a Washington un accordo sui minerali critici, a margine del vertice globale convocato dalla Casa Bianca. L'intesa, definita uno "strumento quadro per il rafforzamento dell'offerta nell'estrazione e nella lavorazione dei minerali", è stata sottoscritta dal ministro degli Esteri argentino Pablo Quirno e dal sottosegretario di Stato statunitense Christopher Landau. Secondo un comunicato diffuso ai media dalla Cancelleria argentina, l'obiettivo è "rafforzare catene del valore più solide e diversificate, favorire investimenti di lungo periodo e rispondere alla crescente domanda globale legata alle tecnologie avanzate". Il segretario di Stato americano Marco Rubio, anfitrione dell'incontro, ha sottolineato - secondo quanto riporta La Nación - che "l'Argentina svolgerà un ruolo chiave per il mondo" nel mercato dei minerali critici, valorizzando la dotazione di risorse, la geologia e l'esperienza del Paese nella lavorazione. Quirno ha ribadito l'impegno di Buenos Aires a presentarsi come partner affidabile nella diversificazione delle catene di approvvigionamento, sottolineando il potenziale argentino in particolare per litio e rame e il pacchetto di riforme varato recentemente per attrarre investimenti.

